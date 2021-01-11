В праздники на Среднем Урале на пожарах погибли 14 человек

За первые 10 дней нового года в Свердловской области случилось 214 пожаров, в два раза больше, чем в первые дни 2020 года. На пожарах погибли люди, скончались 14 человек, детей среди них не было. Пожары связаны с основном с нарушением эксплуатации печей, неисправностью электрооборудования и с неосторожным обращением с огнем. Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев сегодня на пресс-конференции озвучил, что чаще всего возгорания случались на севере и северо-восточной части региона, а рост пожаров связан в основном с аномальными холодами.

Махнев отметил, что в Свердловской области идут проверки соцобъектов, которые находятся в частном жилом фонде. Но они не связаны с пожаром в нелегальном доме престарелых под Тюменью, где погибли семь человек. Свердловские дома престарелых проверяли в мае, в ноябре перешли к проверкам наркодиспансеров, которые находятся в жилых домах. «Проверили около 15 центров, в шести обнаружили нарушения пожарной безопасности. Работа продолжается, ежедневно реестры корректируются», – сообщил Сергей Махнев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

Прокуратура и полиция проводят проверку после обрушения стены здания ПРОМЭКТа. / Врач рассказал, кому пора идти наркологу после каникул. / Высокинского утвердят в новой должности до конца января. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»