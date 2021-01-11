В Каменске-Уральском мужчина сварился заживо после прорыва батареи

В городе Каменске-Уральском в бывшем общежитии в одном из помещений сорвался кран на батарее отопления, из него хлынула горячая вода. В результате происшествия погиб мужчина.

По данным облпрокуратуры, ЧП случилось в комнате на пятом этаже в доме на улице Пугачева. Позже там было обнаружено тело мужчины с термическими ожогами. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура Каменск-Уральского проверит соблюдение требований УК «Дирекция единого заказчика» жилищного законодательства в здании.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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