В МВД рассказали о штрафах на нарушение масочного режима в каникулы и на Рождество

В Свердловской области порядка 50-60 тысяч человек пришли на службы в храмы в ночь с 6 на 7 января. Полицейские контролировали, соблюдают ли верующие масочный режим.

«Проверка показала, что граждане использовали – не в полной мере, но использовали – масочный режим», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.

Он рассказал, что всего за новогодние праздники около 1300 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение масочного режима – это данные в целом по области за все праздничные дни. Непосредственно в Рождество за отсутствие масок в храмах протоколы никому не выписали. «Чтоб не портить праздничный день, больше шло на разъяснение, были предупреждения. А в целом по области 1292, за все праздники», – добавил Тощев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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