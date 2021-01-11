На Средний Урал привезли еще 6750 доз вакцины «Спутник V»

В Свердловскую область поступила новая крупная партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Регион получил еще 6750 доз, таким образом область уже получила свыше 13 тысяч доз.

«В первую очередь наряду с медиками будут прививаться работники сферы образования. Этот вопрос сейчас, когда все ученики школ в Свердловской области вернулись с дистанта за парты, приобрел особую актуальность», – сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, записаться на прививку от коронавируса можно по телефону 122, а также в поликлиниках.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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