Два брата поехали на рыбалку на Лозьву. В палатке один отравился угарным газом

Серовские следователи проводят проверку по сообщению о смерти рыбака в палатке на берегу реку Лозьвы в Гаринском районе.

Как сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, днем 7 января в районе 43 километра реки Лозьва в палатке было обнаружено тело мужчины, 1967 г.р.

По предварительным данным, в полицию обратился местный житель, который увидел в палатке двух мужчин, один из которых не подавал признаков жизни. При выезде на место судмедэксперт установил, что у одного из мужчин имелись признаки отравления угарным газом (предположительно, от газовой горелки), внешних признаков криминальной смерти нет. Второй пострадавший (младший брат) был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил: «Полицейские после выезда на место происшествия оперативно установили личности погибшего и пострадавшего мужчин. Это родные братья, жители Нижнего Тагила, которые приехали на реку порыбачить».

Гари, Елена Владимирова

Гари. Другие новости 11.01.21

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