Екатеринбург вошел в тройку лидеров по числу виртуальных подарков к Новому году

Екатеринбург вошел в число городов, жители которых отправили максимальное число подарков через «Одноклассники». Лидером стала Москва, на втором месте оказался Екатеринбург, а замыкает тройку Новосибирск. Личное первенство – за жительницей Самары, которая с 30 декабря по 1 января отправила более 7 тысяч подарков.

Всего в «Одноклассниках» за эти три дня вручили более 1 млрд подарков. Самым популярным стало изображение быка, символа года – его подарили 49 млн раз. Активно отправляли и подарки с изображением Деда Мороза и часами, которые отсчитывали время до начала Нового года. Также пользователи отправили друг другу 359 млн открыток и стикеров, на 20% больше, чем в прошлом году. Соцсеть разыгрывала подарки среди пользователей – через игру «Сундучок» можно было получить бонусы в сервисах соцсети или скидки от партнеров, ежедневно играли 4 млн человек, было разыграно 82 млн подарков.

А еще пользователи с друзьями могли стать героями мультфильма в образе новогодних персонажей – ролик генерировала нейросеть. Такими видео поделились 7,7 млн человек, их посмотрели более 2,4 млрд раз.

Кроме того, как рассказали в соцсети, в праздники люди активно использовали формат исчезающих фото и видео для обмена эмоциями и личным контентом в «Моментах». Сервис показал рекордные показатели по вовлеченности – в праздничные дни его недельная аудитория превысила 7,5 млн человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

На «ВСМПО-Ависма» новый директор – четвертый за последний год. / Два брата поехали на рыбалку на Лозьву. В палатке один отравился угарным газом. / Студентам УрФУ отменят дистант в феврале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»