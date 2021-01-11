В новогодние каникулы более 480 водителей сели за руль пьяными, а 569 оказались без прав

В новогодние каникулы сотрудники ГИБДД задержали более тысячи водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Из них 488 были в нетрезвом состоянии, а 569 водителей управляли автомобилем без прав. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Кроме того, за каникулы на Среднем Урале было зарегистрировано 60 ДТП, в которых погибли 7 человек, в том числе один ребенок, и еще 75 получили травмы. «В сравнении с прошлым годом в Свердловской области зарегистрировано значительно меньше ДТП, чем в длинные праздничные выходные прошлого года. Количество погибших и пострадавших снизилось в 2 раза», – отметили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции также добавили, что в ближайшие дни на территории региона проходит операция «Безопасная дорога», направленная на пресечение нарушений, связанных с опасными выездами на полосу встречного движения.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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