Мошенники взломали Instagram пилота-героя Дамира Юсупова

Сегодня ночью неизвестные взломали Instagram героя России, пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. На его странице появилось сообщение о сборе денег, которые нужны якобы для операции его матери, попавшей в аварию. «Сейчас не хватает около 350 тысяч рублей, времени мало, максимум 2-3 часа!» – написали злоумышленники от имени пилота. Также в соцсети появилась фейковая справка из московской больницы № 1 на имя Юсуповой Н.Ю. (у матери Дамира Юсупова другие инициалы).

«Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии». Сам Дамир Юсупов также предупредил своих подписчиков в «ВКонтакте» о взломе его страницы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

Подросток, пострадавший во время жуткого пожара – в состоянии средней тяжести. / Проблемы «Единой России», разоблачение новичков и популизм: какими будут выборы-2021. / Женщина, погибшая на пожаре вместе с ребенком, до конца просила помощи в твиттере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»