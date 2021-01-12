«Святогор» обновил парк карьерной техники

Парк карьерной техники АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) пополнился тремя современными единицами.

В распоряжение горняков поступили два карьерных самосвала БелАЗ (Республика Беларусь) грузоподъемностью 136 тонн каждый. Покупка техники стала возможной благодаря действию на «Святогоре» программы замены и модернизации изношенного оборудования. «Новички» придут на смену своим японским «собратьям» – карьерным самосвалам Komatsu, которые находились в эксплуатации с 2004 года.

Самосвалы будут задействованы на транспортировке скального грунта. В эксплуатацию они будут введены после постановки на учет в Ростехнадзоре, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК.

Новые машины будут оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать не только расход дизельного топлива, но и соблюдение скоростного режима. В настоящее время автомобили проходят обязательную процедуру пуско-наладочных работ – футеровку кузова металлическими пластинами.

Помимо БелАЗов, ввода в эксплуатацию также ожидает и новый экскаватор Komatsu РС 2000 (Япония) с обратной лопатой и объемом ковша 11 кубометров.

Общие затраты АО «Святогор» на приобретение карьерной техники превысили 400 млн рублей.

Красноуральск, Елена Васильева

Красноуральск. Другие новости 12.01.21

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