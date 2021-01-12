Коронавирус унес жизни уже 1718 свердловчан

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса умерли 18 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Число жертв болезни – по официальным данным – составило 1718 человек. Всего же в России от коронавируса скончались 62 804 человека.

В Свердловской области диагноз был подтвержден у 62 621 жителя, из них у 361 – за последние 24 часа. Выздоровели за минувшие сутки 369 пациентов с коронавирусом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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