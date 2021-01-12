Из-за жажды легкой наживы екатеринбуржец лишился 7 миллионов рублей

В Свердловской области снова активизировались телефонные мошенники. Жертвой аферистов стал 36-летний житель Екатеринбурга, который перевел им 7 миллионов рублей.

Мужчина рассказал, что в социальной сети он познакомился с девушкой, которая предложила ему заработать на бирже. Молодой человек заинтересовался предложением, после чего на его телефон начали звонить мошенники, которые под видом представителей одного из банков предложили внести деньги на фондовую площадку. Они заверили, что это сразу принесет высокий доход. Незнакомцы обещали, что он сможет вывести полученные дивиденды со счета в любой момент. Мужчине давали инструкции по перечислению денежных средств. В течение нескольких дней потерпевший перечислил 7 миллионов рублей, но, когда он захотел вывести деньги с личного аккаунта, сделать это ему не удалось. Тогда он понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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