Воду в трубах будут нагревать сильнее из-за морозов

В Свердловской области филиал «Т-Плюс» увеличивает температуру теплоносителя с ТЭЦ – до 120-130 градусов.

«В связи с увеличением температуры теплоносителя, циркулирующего по трубопроводам, энергетики призывают жителей быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер и напоминают, что соблюдение нормативной температуры в квартирах и помещениях напрямую зависит и от выполнения управляющими компаниями и ТСЖ своих обязанностей по содержанию зданий, внутридомовых теплопринимающих установок и коммуникаций», – сказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области в течение недели ожидается понижение температуры до -26…-30 градусов. В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника филиала «Т-Плюс», усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных, сформированы графики круглосуточного дежурства ответственных лиц. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей готов к устранению последствий возможных инцидентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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