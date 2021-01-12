Свердловчане за каникулы намусорили почти на четверть больше обычного

Регоператор по обращению с отходами в Восточной зоне Свердловской области подсчитал объем мусора, который отправили на полигоны за новогодние каникулы. Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», всего из 34 муниципалитетов, включая Екатеринбург, вывезли 22,3 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. Это на 7% больше, чем в каникулы в 2020 году. При этом основной вклад сделал не Екатеринбург – жители уральской столицы намусорили за праздничную десятидневку всего на 1% больше, чем в прошлом году. Существенную прибавку показали города и поселки в области – оттуда вывезли мусора сразу на 16% больше, чем в каникулы-2020.

Это может быть связано и с тем, что больше людей проводили праздники дома, никуда не выезжая, из-за пандемии, а также с работой регоператора – «Спецавтобаза» проинвентаризировала и привела в порядок контейнерные площадки, из территорий мусор поехал на законные полигоны, а не в ближайшие леса. «В Екатеринбурге рост объемов мусора в сравнении с прошлогодними каникулами составил всего 1%. В других муниципалитетах Свердловской области отходов вывезено на 16% больше. По этим цифрам можно судить о том, как внедряется экологическая реформа. В течение двух лет нам удалось проинвентаризировать и привести в порядок контейнерные площадки, а также организовать сбор отходов в частном секторе. В результате сегодня мы видим рост объемов ТКО, этот мусор отправился для захоронения на полигоны, а не превратился в стихийные свалки», – отметила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

К слову, в новогодние каникулы люди мусорят больше, чем в обычные рабочие дни – объем ТКО вырастает, как правило, на 20-25%. Такие данные привели в пресс-службе регионального оператора.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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