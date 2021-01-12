Полиция обнаружила у жителя Серова пять гранат времен Первой мировой (ФОТО)

В Серове полицейские обнаружили у местного жителя коллекцию боеприпасов – пять ручных гранат, выпущенных в 1915-1916 годах и немецкую осколочную мину образца 1938 года со взрывателем. Все эти предметы мужчина хранил у себя дома.

Для обследования раритетного арсенала были вызваны взрывотехники Нижнетагильского ОМОН. Специалисты пришли к выводу, что изъятые боеприпасы опасности не представляют, так как деактивированы и не содержат взрывчатых веществ. Тем не менее в отношении их владельца правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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