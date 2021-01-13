Ночью в Екатеринбурге полыхал крупный склад вторсырья (ФОТО)

До полседьмого утра в Екатеринбурге тушили пожар на крупном складе вторсырья на промплощадке неподалеку от частного сектора на берегу озера Шарташ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре в ангаре по адресу Краснодарская, 13, поступил в 22-37. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На площади 250 квадратных метров обрушилась крыша.

На месте работали 66 человек личного состава, 16 единиц спецтехники, передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара. Информации о пострадавших не поступало. В 02:37 открытое горение было ликвидировано, в 06:33 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Пожару дан полный отбой. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

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