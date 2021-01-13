Полиция задержала безработного, который воспользовался банковской картой пенсионерки

В Екатеринбурге задержали мужчину, который нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах.

Вечером 11 января 71-летня горожанка обратилась в полицию, рассказав, что оставила свою карту в одном из банкоматов на улице Пехотинцев, после чего на ее телефон стали поступать СМС о списании денег – всего на сумму более 3 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что карту нашел 55-летний безработный екатеринбуржец и воспользовался ей в нескольких магазинах. Свою вину подозреваемый отрицать не стал.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в полиции.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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