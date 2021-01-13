Свердловская область на седьмом месте в стране по заражению коронавирусом

Свердловская область находится на седьмом месте по числу подтвержденных случаев коронавируса в стране, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние сутки зарегистрировано 374 заболевших. Итого с весны прошлого года в регионе заболели 63 635 человек.
За минувшие 24 часа врачи констатировали смерть 15 человек от коронавируса. Общее число жертв с начала пандемии – 1733, говорят официальные данные. Выздоровели 56 046 свердловчан, включая 381 человека за последние сутки.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 13.01.21
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