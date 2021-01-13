Свердловчанина не пустили на рейс до Москвы, потому что он ругался матом

Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово привлекли к административной ответственности пассажира, который во время посадки успел поссориться с соседом.

Транспортные полицейские установили, что буянил 45-летний житель Алапаевска.

Во время посадки у него произошел конфликт с другим пассажиром, и нарушитель начал выражаться нецензурными словами. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УТ МВД по УРФО.

Мужчина был сопровожден в дежурную часть транспортной полиции, где на него был составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В перелете ему было отказано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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