Свердловская область по экономике в три раза отстает от Челябинской

Сегодня Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских комму­ни­ка­ций (АПЭК) опубликовало VIII рей­тинг эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния в субъ­ек­тах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. Тюменская область устояла на первом месте, ЯНАО взял бронзу, Южный Урал поднялся на 13-е место. ХМАО-Югра заняла 17-е. На этом уральские регионы в топ-40 закончились: Свердловская область оказалась на 41-м месте, Курганская – на 76-м.

Эксперты АПЭК проанализировали результаты регионов по трем разделам.

Рей­тинг по по­ли­ти­ко-управ­лен­че­ско­му бло­ку скла­ды­ва­ет­ся из че­ты­рех на­прав­ле­ний: об­ще­ственная под­держ­ка губернатора; эф­фек­тив­ность кон­со­ли­да­ции эли­ты; эф­фек­тив­ность от­но­ше­ний с фе­де­раль­ным цен­тром, эф­фек­тив­ность ра­бо­ты бю­ро­кра­ти­че­ско­го ап­па­ра­та.

Рейтинг по социальному блоку – из успехов в сферах здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, меж­на­ци­ональ­ных и меж­кон­фес­си­о­наль­ных от­но­ше­ний, раз­ви­тия со­ци­аль­но зна­чи­мой транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры и ЖКХ.

Рейтинг по фи­нан­со­во-эко­но­ми­че­ско­му бло­ку: эф­фек­тив­ность эко­но­ми­че­ско­го управ­ле­ния, улучше­ние ин­ве­сти­ци­он­но­го кли­ма­та, эф­фек­тив­ность бюд­жет­ной по­ли­ти­ки.

Регион УрФО Общее место в рейтинге Политико-управленческий блок Социальный блок Финансово-экономический блок Тюменская область 1 2 2 2 ЯНАО 3 13 3 1 Челябинская область 13 21 18 18 ХМАО-Югра 17 33 14 12 Свердловская область 41 23 49 54 Курганская область 76 73 76 76

С экспертами можно соглашаться или нет, но невозможно не заметить, что рейтинг управленческого блока Свердловской области в два и более раза превышает все остальные ее показатели – социальную сферу и экономику. Такой разительный контраст особенно заметен на фоне соседних регионов, где показатели рейтингов по разным направлениям тоже могут отличаться друг от друга, но не так значительно. Например, общероссийский лидер Тюменская область уступила первое место по политико-управленческому блоку – Чечне, а по экономике – Ямалу. В ХМАО при средней оценке за политический блок – высокие показатели по экономике и социалке. Возникает вопрос: будут ли рады жители Свердловской области высокой экспертной оценке политико-управленческого блока, если по другим показателям Средний Урал практически в три раза отстает от Южного, с которым всегда был примерно на равных.

УрФО, Елена Владимирова

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