Зимние гадания: старинные способы и их альтернатива

Сегодня в России отмечается старый Новый год, в эту ночь начинается неделя крещенских гаданий. Этой традиции несколько веков, но она жива, более того, девушки и женщины теперь используют и современные средства в надежде узнать будущее.

Так, одним из самых старинных гаданий является предсказание на воске. В прозрачный стакан необходимо налить воду, опустить в него кольцо без камня. В столовой ложке нужно растопить кусок воска, во время процесса говоря: «Гори-гори свеча, топись воск, назови мне имя суженого». Затем жидкий воск переливают в стакан и ждут, пока он застынет. Если форма получившегося изображения круглая, значит, девушке суждено встретить мужчину, если с заостренными концами – в этом году этого не произойдет.

В полночь можно попытать судьбу и увидеть жениха в отражении – сесть в темноте между двумя зеркалами, зажечь свечи и вглядываться в них.

Другой простой способ распространён и сейчас. Девушка мнет бумажный лист, поджигает его и с помощью свечи делает проекцию на стену. Далее с помощью воображения и фантазии можно увидеть картины будущего.

Гадать девушкам можно и перед сном, если они спят на новом для них месте. До этого необходимо проговорить: «Сплю на новом месте, приснись жених невесте».

Чтобы узнать, как будущие супруги будут жить друг с другом, нужно в три стакана положить сахар, соль, обручальное кольцо, а в четвертый налить свежую воду. Девушка с закрытыми глазами должна выбрать стакан. Если она взяла стакан с сахаром, то жизнь будет гармоничной и счастливой. Если с кольцом, то скоро они заключат брак, с солью – союз будет неудачным, с водой – непродолжительные отношения.

Есть еще один способ узнать будущее – для этого понадобится семь чашек, в которые кладут сахар, кольцо, хлеб, монету, лук, соль, наливают воду. После чего гадающий должен повернуться три раза через плечо и выбрать чашку. Сосуд с водой предсказывает, что особых перемен в жизни не ожидается, монета – богатство кольцо – скорую свадьбу, хлеб – достаток, соль – несчастье, сахар – веселье, а лук – слезы.

Один из современных способов гадания – по телефону. Необходимо набрать незнакомый номер и дождаться ответа. Если ответит мужчина, то девушка должна спросить его имя. Считается, что именно так и будут звать ее жениха. Если трубку поднимет женщина, то это говорит о возможной сопернице в борьбе за сердце возлюбленного. Если девушка услышит детский голос, то она скоро выйдет замуж. Раньше будущие невесты в полночь выходили на улицу и спрашивали имя у первого незнакомца. Как его зовут, таким будет имя и у ее супруга.

Библиомантия – быстрый способ гадания, когда в книге с закрытыми глазами наугад выбирают строчку, после – читают. В современном мире для предсказания люди используют интернет.

Если есть иностранные купюры, то можно провести баксомантию – гадание на долларах. Купюрам с разным достоинством присваивается вариант ответа на вопрос. Деньге номиналом двадцать долларов присвойте ответ «да», десять – ответ «нет». Далее нужно задать вопрос и вытянуть купюру, которая и станет ответом на вопрос. Таким образом можно гадать на рублях, евро, гривнах.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

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