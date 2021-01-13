В Екатеринбурге поймали афериста, укравшего у знакомых 3,7 миллиона рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело против жителя Невьянска, похитившего свыше 3,7 млн рублей с помощью мошеннической схемы. Мужчина входил в доверие к женщинам и, пользуясь близкими отношениями с ними, под разными предлогами выманивал крупные суммы денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так, обвиняемый похитил у своей знакомой свыше 1,4 миллиона, пообещав купить ей квартиру в Екатеринбурге по цене ниже рыночной, а затем автомобиль «Вольво» и смартфон. Второй обманутой женщине аферист рассказывал, что у него есть бизнес в городе Березники Пермского края, и обещал трудоустроить ее дочь на государственную службу, но для этого требуется 300 тысяч рублей. Затем он похитил у нее деньги под предлогом покупки туристических путевок по сниженной цене. В целом женщина потеряла 750 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый обманул еще двух знакомых мужчин. Он сообщил им, что может купить для них автомобили и смартфоны по сниженной цене. В итоге оба отдали приятелю 700 тысяч и 950 тысяч рублей соответственно, а тот забрал деньги себе.

Мужчину будут судить по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

Зимние гадания: старинные способы и их альтернатива. / Синоптики предупредили о 40-градусных морозах в Свердловской области. / Свердловская область по экономике в три раза отстает от Челябинской. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»