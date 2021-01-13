Куйвашев создает холдинг из трех телеканалов, а Стуликов меняет работу

К началу предвыборной кампании областное правительство собирается реорганизовать свои телевизионные мощности. Три канала – ОТВ, «4 канал» и «Студия-41» – станут своего рода единым холдингом с единым руководителем, которым, говорят источники в правительстве, могут выбрать медиаменеджера Элеонору Расулову, уже сейчас фактически управляющую «четверкой» и «Студией-41». Нынешний гендиректор ОТВ Антон Стуликов, по неофициальной информации, перейдет на должнсть советника губернатора Евгения Куйвашева.

Вице-губернатор Сергей Бидонько в разговоре с «Новым Днем» прокомментировал: «Не думаю, что можно это назвать слиянием телеканалов. Они как были, так и останутся, идет оптимизация управленческих кадров. Коллективы мы сохраним, телеканалы сохранятся, перемены касаются только управленческих кадров». Бидонько подтвердил, что даже кнопки на пульте ТВ останутся те же самые. На вопрос «Нового Дня», зачем надо менять управленческие кадры, Бидонько ответил: «Потому что должен быть один руководитель. И с точки зрения управления, и с точки зрения финансов это правильно».

Элеонора Расулова подтвердила «Новому Дню», что с ней разговаривали свердловские власти, но кандидатуру будет утверждать совет директоров. «Что касается моего назначения, то здесь еще нет никакого решения. В конкурсе могут принимать участие и другие кандидаты», – сказала она.

Добавим, что наследство новому руководителю достанется непростое. За последние годы упущены пользователи ОТВ, нет ясности и с сетями в муниципалитетах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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