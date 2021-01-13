Работница утонула на очистных сооружениях. Возбуждено уголовное дело

В Чкаловском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель СО по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Дмитрий Аникин, трагедия произошла 7 января. Женщина-оператор на Южной аэрационной станции в МУП «Водоканал» работала на очистных сооружениях, упала в отстойник, заполненный жидкостью, и утонула.

Следователи изучают все обстоятельства случившейся трагедии, собирают доказательную базу. Допрашивают свидетелей, назначают комплекс необходимых экспертиз, анализируют документацию о проводившихся работах и технике безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

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