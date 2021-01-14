Сорокоградусные морозы ускорили запуск зимников для связи с северными поселками

Сильные морозы ускорили запуск зимников для связи и почтового обмена с удаленными территориями Свердловской области. Общая протяженность почтовых маршрутов по зимним автодорогам в регионе уже превышает 1400 км.

Как сообщили «Новому Дню» в «Почте России», в Гаринском районе по зимникам и через ледовые переправы почту возят в шесть населенных пунктов: Пуксинку, Еремино, Шантальское, Лопатково, Шабурово, Ликино. В Таборинском районе почтовики переправляют почту через ледовую переправу в Пальмино и по зимникам доставляют ее в Якшино, Новоселово, Унже-Павинское и Озерки.

В наиболее экстремальных условиях работают северные почтамты, где температура на этой неделе опускалась до -40 градусов. С начала нового года свердловские почтовики уже доставили порядка 250 тысяч посылок, включая международные.

Гари, Таборы, Елена Владимирова

Гари, Таборы. Другие новости 14.01.21

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