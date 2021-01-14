Синоптики объявили предупреждение: из-за морозов в воздухе скапливаются вредные примеси

Гидрометрцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. В Свердловской области из-за морозов в воздухе скапливаются вредные примеси. Предупреждение будет действовать до потепления.

«До 8 часов 15 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 8 часов 15 января», – сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, завтра на территории региона начнется потепление. По области дневные температуры поднимутся до -9…-14 ºC, в Екатеринбурге будет -11…-13. В субботу, 16 января, на юге Свердловской области потеплеет до -5, а на севере снова похолодает – до -20 градусов. В Екатеринбурге в выходные ожидается -6…-8 ºC днем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

Автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?” снова пойдет под суд за хулиганку и угрозы. / Над Екатеринбургом появилась зимняя радуга (ФОТО). / Сорокоградусные морозы ускорили запуск зимников для связи с северными поселками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»