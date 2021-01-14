Екатеринбургских любителей футбола и бани задержали сразу после преступления

В Екатеринбурге задержаны трое мужчин, которые подозреваются в разбое.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, инцидент произошел 12 января около двух часов ночи по адресу: улица Кишиневская, 37. Одна из жительниц, услышав стук в дверь, на пороге квартиры увидела троих незнакомых мужчин. Подозреваемые заявили, что тут проживает их знакомая, однако в тот момент разыскиваемая женщина уже сменила адрес своего проживания. Сказав об этом мужчинам, потерпевшая надеялась на их уход, однако один из мужчин достал нож, а другой – предмет, похожий на пистолет. Напуганная женщина позволила налетчикам пройти в квартиру и вынести телевизор и четыре сотовых телефона, попутно грабители прихватили футбольный мяч и набор банных принадлежностей.

После нападения потерпевшая обратилась в полицию, и троицу задержали по горячим следам – у них нашлись все похищенные предметы.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет десять лет лишения свободы. Двое из предполагаемых разбойников помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – отметили в полиции.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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