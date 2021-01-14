Индивидуальный предприниматель поставлял в свердловский минздрав просроченное мясо

Специалисты Россельхознадзора обнаружили поставку некачественного куриного мяса в правительственные здания Свердловской области. Как выяснил «Новый День», скорее всего, речь идет о региональном министерстве здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора, в январе 2021 года индивидуальный предприниматель доставил ГКУ СО «Управление административными зданиями губернатора» 68 килограммов окорочков и 5 килограммов красного филе цыплят-бройлеров, срок годности которых истек еще 17 декабря 2020 года. Нарушение было выявлено 12 января с помощью системы «Меркурий», где отслеживается весь путь продукции от производителя до конечного получателя.

Просроченное мясо было изъято из оборота, а поставщик получил предупреждение о недопустимости неправильного оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов. Сейчас действия предпринимателя в системе «Меркурий» находятся под контролем мониторинговой группы, при повторном нарушении ему грозит административное дело по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», судя по всему, просрочка досталась минздраву Свердловской области. Управление административными зданиями Свердловской области имеет только один контракт на поставку мяса птицы в январе 2021 года. Победителем закупки был признан ИП Аверин А. Г., продукты должны были привезти по адресу: Вайнера, 34Б, где находится минздрав. Контракт заключен на сумму 554 тысячи рублей.

Аверин не впервые работает с региональными чиновниками. С ним же был заключен договор на поставку птицы в 2020 году. Среди его действующих выигранных контрактов – поставка макарон в противотуберкулезный диспансер, консервированных огурцов в психбольницу № 6, консервов в НИИ ОММ, в прошлом году он продавал рыбные консервы, кондитерские изделия, соль, майонез и другие продукты, чаще всего товары уходили в различные медучреждения. Всего за год бизнесмен на поставках продуктов заработал 1,4 млн рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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