В тетюхинском госпитале открылось отделение для коронавирусных пациентов

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина открылось отделение для заболевших Covid-19. Лечить там будут сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа – при поддержке холдинга в медучреждении было развернуто 25 специализированных коек в декабре прошлого года.

«Мы направили 20 млн рублей на создание в центре имени Владислава Тетюхина отдельного ковидного отделения для работников дивизиона «Урал». Компания оплачивает ежесуточное нахождение в нем каждого металлурга или горняка. Основная задача – не допускать развития заболевания даже до средней степени тяжести, обеспечивать выздоровление наших людей. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в реализации этого важного проекта», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Для отделения были приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, фибробронхоскоп, дефибриллятор, 25 кислородных увлажнителей, а также аппарат Airvo2 со стартовым набором расходных материалов. Он предназначен для лечения нарушений дыхания и помощи в процессе перехода пациента со сложных вентиляционных режимов на кислородную терапию.

Отделение разделено на две зоны – для медицинского персонала и пациентов. Врачи и медсестры работают вахтовым методом, по неделям. Питание выдается в одноразовых контейнерах, с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Лечение в тетюхинском госпитале прошли уже более 40 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Сейчас рассматривается возможность организации на базе медцентра отделения для реабилитации металлургов и горняков, которые перенесли коронавирус. При дивизионе «Урал» работает кол-центр для мониторинга состояния здоровья работников ЕВРАЗа, которые лечатся от Covid-19 амбулаторно или стационарно. «Сотрудничество с другими медицинскими организациями в городах присутствия предприятий ЕВРАЗа также будет продолжено. С начала пандемии компания направила на борьбу с новой инфекцией и ее осложнениями на Урале более 100 млн рублей. В ближайшее время при участии персонала тагильских медучреждений начнется вакцинация сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа от Covid-19», – добавили в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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