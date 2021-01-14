Новый антирекорд – за сутки от коронавируса умерли 20 свердловчан

Новый антирекорд поставлен в Свердловской области – за последние сутки от коронавируса скончались 20 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего в списке жертв инфекции 1753 человека в регионе.

За последние 24 часа заразились еще 383 свердловчанина. Всего с момента начала распространения инфекции – 64 018 человек. Выписаны из больниц за сутки 389 выздоровевших.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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