Сбой на госуслугах: вместо справки о судимости екатеринбуржцу прислали внутреннюю документацию МВД

С оригинальным сбоем в работе портала госуслуг столкнулся житель Екатеринбурга Максим (имя изменено по просьбе героя публикации). Он заказал справку от отсутствии судимости, но получил совсем другой документ.

«Мне пришло уведомление, что справка готова. Я зашел на госуслуги, загрузил документ, открыл. Оказалось, мне отправили какой-то отчет о работе Информационного центра главка МВД за год (именно это подразделение занимается выдачей справок об отсутствии судимости, – прим. ред.). Потом мне позвонили из ГУ МВД, позвали справку забрать. Я ж в «бумажном» виде заказывал тоже. Там, надеюсь, нормальную выдадут», – рассказал Максим. По его словам, в присланных ему документах содержатся сверки данных с ГУФСИН, данные по проведенным дактилоскопическим анализам, в том числе по мигрантам. «Вроде бы никакой сверхсекретной информации, но точно не знаю», – добавил екатеринбуржец.

Добавим, из-за сбоя на госуслугах в конце прошлого года автомобилистам приходилось выстаивать огромные очереди в ГИБДД, несмотря на пандемию и необходимость соблюдать социальное дистанцирование. Записаться на точное время было невозможно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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