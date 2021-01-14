Мигрант подбил сокамерников на бунт, когда полиция нашла в переданной ему буханке алкоголь

Сегодня ночью сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии пресекли попытку бунта в центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов.

Инициатором беспорядков стал 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик, который ждал выдворения на родину после того, как два с половиной года просидел в екатеринбургской колонии за тяжкое причинение вреда здоровью.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил «Новому Дню», что иностранец разозлился, когда полицейские нашли и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба.

Около полуночи гражданин и трое его соседей устроили дебош, призывая присоединиться к ним остальных. Мигранты начали ломать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Кроме того, они подожгли картонную коробку и отказались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри. Зачинщик беспорядков приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе тяжелые травмы.

Чтобы успокоить дебоширов, в центр направили дополнительные силы МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась только одному участнику провокации – у него поврежден палец на руке. «Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение. ЦВСИГ УМВД России по городу Екатеринбургу продолжает работать в штатном режиме», – сказал Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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