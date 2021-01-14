Березовчанин оставил избитую им мать умирать в запертой квартире

В Березовском вынесли приговор мужчине, убившему свою мать.

По версии следствия, в 2019 году 48-летний Алексей Фирсов отмечал день рождения мамы, и между ними произошел конфликт. Сын ударил женщину несколько раз по голове и телу. На следующий день Фирсов, сделав в квартире уборку, покинул место происшествия, оставив лежавшую без сознания мать одну и заперев снаружи входную дверь. Женщина скончалась от травм. Тело обнаружили соседи, которые вызывали родственников, чтобы открыть дверь квартиры.

В облпрокуратуре добавили, что в январе 2015 года Фирсов уже посягал на членов своей семьи, удерживая сожительницу и ребенка в заложниках в Таиланде.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Березовский, Марина Симбирятина

Березовский. Другие новости 14.01.21

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