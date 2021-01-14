Депутат-единоросс предложил людям скинуться на строительство госпиталя для ЦВО

Депутат от «Единой России», «афганец» Виктор Бабенко предложил людям собрать деньги на строительство госпиталя для Центрального военного округа. Акцию по сбору средств он назвал «Хочу быть похожим на деда!» – сбор денег в пандемию он сравнил с тем, как уральцы собирали средства на Уральский добровольческий танковый корпус в годы Великой Отечественной войны.

«В 1943 году, когда Советский Союз переживал Великую Отечественную войну, по инициативе общественных организаций Свердловской, Челябинской и Молотовской областей был создан Уральский добровольческий танковый корпус.

Сейчас в связи с пандемией коронавируса наша страна вновь оказалась в непростой ситуации. Поэтому Свердловская областная общественная организация «Союз ветеранов спецназа ГРУ», членом Правления которой я являюсь, предлагает провести в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае акцию «Хочу быть похожим на деда!», – написал Бабенко в соцсетях.

Идею уже поддержал командующий ЦВО Александр Лапин, об акции он сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу. Созданы рабочие группы в СООО «Союз ветеранов спецназа ГРУ» и штабе ЦВО.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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