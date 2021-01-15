У Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь

У губернатора Евгения Куйвашева впервые за несколько лет появился личный пресс-секретарь. Им стала Анна Шкерина, ранее занимавшая должность заместителя начальника пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области.

Анна Шкерина подтвердила «Новому Дню», что начала работать в качестве пресс-секретаря губернатора с сегодняшнего дня, 15 января.

Добавим, 30 декабря губернатор изменил структуру департамента информполитики, введя в нее должность пресс-секретаря, который будет подчиняться лично директору департамента Юлии Хусаиновой.

Предыдущим пресс-секретарем губернатора была Мария Картуз, занимавшая эту должность с 2014 по 2017 год. После нее личного представителя у Куйвашева не было четыре года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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