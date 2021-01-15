В ГИБДД рассказали, где в Екатеринбурге и пригородах появятся камеры фиксации нарушений (СПИСОК)

В Свердловской области работает 195 стационарных и 153 передвижных комплекса фиксации нарушений. В планах ГИБДД – увеличить их количество. В следующем году в целом по области появится еще 118 установок, из них 65 в Екатеринбурге. Камеры будут ловить выезжающих на перекрёсток во время затора, проезжающих на красный и превышающих скорость.

Дмитрий Кузнецов, начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сегодня на брифинге рассказал, где конкретно вскоре появятся камеры:

Сыромолотова – Высоцкого;

Академика Бардина – бульвара Денисова-Уральского;

пешеходный переход Верхняя Пышма – Невьянск, автомобильная дорога;

два перекрестка оборудуются комплексами в городе Березовском.

«По городу Екатеринбургу – с учетом того, что довольно скоростной является выездная улица Щербакова, в районе улицы Затяжной мы решили поставить комплексы видеофиксации», – пояснил Дмитрий Кузнецов.

Далее список новых мест, которые будут оборудованы камерами в Екатеринбурге, выглядит так:

перекресток Селькоровская – Титова;

пешеходный переход на улице Окружной;

Вторая Новосибирская – Умельцев;

Патриса Лумумбы – Военная;

Амундсена – Предельная;

Амундсена – Краснолесье;

Белореченская – Объездная;

пешеходный переход по улице Московский тракт, улица Контрольная, в районе кладбища;

по Объездной – участок от Новомосковского тракта до Серафимы Дерябиной;

ул. Серафимы Дерябиной – будет стоять комплекс по средней скорости;

пешеходный переход на Начдива Васильева – многополосная дорогая, напряженное движение, маршрут движения детей в школы;

Крауля – Мельникова;

Токарей – Кирова;

Донбасская – Суворовский;

Бакинских Комиссаров – бульвар Культуры;

Бакинских Комиссаров – Кировградская;

под мостом проспекта Космонавтов;

перекресток Космонавтов – Победы;

Шефская – Фрезировщиков;

Норильская – Проезжая;

пешеходный переход по улице Проезжей;

Смазчиков – Омская;

Сулимова – Учителей;

Блюхера – Уральская;

Высоцкого – 40 лет ВЛКСМ.

Фиксировать нарушителей скоростного режима будут комплексы на участке улицы Высоцкого, в районе дома № 60, на перекрестке Восточная – Куйбышева, по дублеру Сибирского тракта участок – километры 10-13, Егоршинский проход – на участке от Новогородцевой до развязки на улице Шефской, Сибирский тракт на отрезке 14-29 километры.

Новые комплексы также будут установлены:

Восточная – Декабристов – Сибирский тракт;

перекресток Сибирский тракт – переулок Базовый;

переулок Базовый – «Леруа Мерлен»;

Луганская – Саввы Белых;

Маршрутная – Луганская;

Фурманова – Московская;

Московская – Большакова;

Куйбышева – 8 Марта;

Московская – Ленина;

Челюскинцев – Ельцина;

Восточная – Первомайская;

Восточная – Ленина;

Белинского – Щорса;

Космонавтов – переулок Мельковский;

Ленина – Генеральская;

Белинского – Тверитина;

8 Марта – Циолковского;

Малышева – Мамина-Сибиряка,

Репина – Татищева;

Космонавтов, 74 – пешеходный переход,

Малышева – Горького;

Космонавтов – Турбинная,

Сахарова – Мехренцева и на некоторых других участках в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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