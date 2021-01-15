В ГИБДД рассказали, где в Екатеринбурге и пригородах появятся камеры фиксации нарушений (СПИСОК)

В Свердловской области работает 195 стационарных и 153 передвижных комплекса фиксации нарушений. В планах ГИБДД – увеличить их количество. В следующем году в целом по области появится еще 118 установок, из них 65 в Екатеринбурге. Камеры будут ловить выезжающих на перекрёсток во время затора, проезжающих на красный и превышающих скорость.
Дмитрий Кузнецов, начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сегодня на брифинге рассказал, где конкретно вскоре появятся камеры:
Сыромолотова – Высоцкого;
Академика Бардина – бульвара Денисова-Уральского;
пешеходный переход Верхняя Пышма – Невьянск, автомобильная дорога;
два перекрестка оборудуются комплексами в городе Березовском.
«По городу Екатеринбургу – с учетом того, что довольно скоростной является выездная улица Щербакова, в районе улицы Затяжной мы решили поставить комплексы видеофиксации», – пояснил Дмитрий Кузнецов.
Далее список новых мест, которые будут оборудованы камерами в Екатеринбурге, выглядит так:
перекресток Селькоровская – Титова;
пешеходный переход на улице Окружной;
Вторая Новосибирская – Умельцев;
Патриса Лумумбы – Военная;
Амундсена – Предельная;
Амундсена – Краснолесье;
Белореченская – Объездная;
пешеходный переход по улице Московский тракт, улица Контрольная, в районе кладбища;
по Объездной – участок от Новомосковского тракта до Серафимы Дерябиной;
ул. Серафимы Дерябиной – будет стоять комплекс по средней скорости;
пешеходный переход на Начдива Васильева – многополосная дорогая, напряженное движение, маршрут движения детей в школы;
Крауля – Мельникова;
Токарей – Кирова;
Донбасская – Суворовский;
Бакинских Комиссаров – бульвар Культуры;
Бакинских Комиссаров – Кировградская;
под мостом проспекта Космонавтов;
перекресток Космонавтов – Победы;
Шефская – Фрезировщиков;
Норильская – Проезжая;
пешеходный переход по улице Проезжей;
Смазчиков – Омская;
Сулимова – Учителей;
Блюхера – Уральская;
Высоцкого – 40 лет ВЛКСМ.
Фиксировать нарушителей скоростного режима будут комплексы на участке улицы Высоцкого, в районе дома № 60, на перекрестке Восточная – Куйбышева, по дублеру Сибирского тракта участок – километры 10-13, Егоршинский проход – на участке от Новогородцевой до развязки на улице Шефской, Сибирский тракт на отрезке 14-29 километры.
Новые комплексы также будут установлены:
Восточная – Декабристов – Сибирский тракт;
перекресток Сибирский тракт – переулок Базовый;
переулок Базовый – «Леруа Мерлен»;
Луганская – Саввы Белых;
Маршрутная – Луганская;
Фурманова – Московская;
Московская – Большакова;
Куйбышева – 8 Марта;
Московская – Ленина;
Челюскинцев – Ельцина;
Восточная – Первомайская;
Восточная – Ленина;
Белинского – Щорса;
Космонавтов – переулок Мельковский;
Ленина – Генеральская;
Белинского – Тверитина;
8 Марта – Циолковского;
Малышева – Мамина-Сибиряка,
Репина – Татищева;
Космонавтов, 74 – пешеходный переход,
Малышева – Горького;
Космонавтов – Турбинная,
Сахарова – Мехренцева и на некоторых других участках в Екатеринбурге.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 15.01.21
Коммунист из Миасса выдвинулся в мэры Екатеринбурга: «Я здесь служил, мне очень понравился город». / Северные сказки, спектакль Бутусова в кино и гонки по снежным трассам – Weekend (18+). / Васильев-старший – ключевой свидетель обвинения по делу сына – не явился в суд. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube