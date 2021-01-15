Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области снова пошла вверх

В Свердловской области снова растет число заражений Covid-19. За минувшие сутки в регионе подтвердили 392 новых случая коронавируса, 395 пациентов после лечения выписали.

Смертность по-прежнему остается высокой. За 24 часа официально зарегистрировано 18 летальных исходов, а всего с начала пандемии коронавирус унес 1771 жизнь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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