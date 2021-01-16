Коронавирусная сводка: 397 новых случаев, 17 смертей

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 64807 человек.
За последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировано 17 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерло 1788 человек.
Екатеринбург, Марина Симбирятина
Екатеринбург. Другие новости 16.01.21
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