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Воскресенье, 17 января 2021, 11:25 мск

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Свердловской области исполнилось 87 лет

Сегодня, 17 января, Свердловская область отмечает свой день рождения. Изначально территория Уральской области входила в Тобольскую, а затем в Пермскую губернии. И только в 1934 году по приказу президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета она была разделена на три отдельных субъекта: Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области.

Уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Свердловская область надежно закрепилась в числе регионов-лидеров России, и каждый день подтверждает статус опорного края державы. Твердость и основательность, напористость и амбициозность, энергия творчества и азарта, новаторство – вот чем во все времена славится наш родной край. Вместе с тем убежден, что Свердловская область – это, прежде всего, сами жители. Уральцы – люди с удивительным характером и особой жизненной философией. Мы умеем ценить, что имеем, и мечтать о новых вершинах. Мы не боимся трудностей и, если нужно, можем двигать горы. Мы бережем память прошлого и уверенно смотрим в будущее. Мы гордимся нашими предками, стремимся быть достойными наследниками их доблести, трудовых и ратных подвигов. И мы верим в нашу молодежь, которой предстоит наполнять летопись жизни Свердловской области новыми историями успеха. Мы любим наш регион и сделаем всё, чтобы он развивался, становился краше и процветал. С днем рождения, Свердловская область! С праздником, дорогие земляки!» – сказал губернатор.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что рождение региона произошло в переломное время: «Большая заслуга в этом принадлежит Среднему Уралу. Здесь были построены символы нашей промышленной мощи. Среди них – Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод, Уралмаш, Первоуральский новотрубный завод. Эти и десятки других предприятий помогли одержать победу в Великой Отечественной войне, провести послевоенное восстановление. Опорным краем державы остается область и в наши дни. Сейчас это не только промышленный, но и научный, культурный, образовательный центр, – сказал Владимир Якушев. – Сегодня перед вами стоят новые ответственные задачи. Это – реализация национальных проектов, обновление социальной сферы, повышение качества жизни. Уверен, что область успешно справится с новыми вызовами. Её люди любят свой край, верят в него и связывают с ним свое будущее. Дорогие друзья! Желаю вам счастья, крепкого здоровья и благополучия, а Свердловской области – процветания!».

Поздравил жителей региона и временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов: «Свердловская область занимает одно из ключевых мест в политической и экономической жизни страны, она стала примером динамично развивающейся территории с мощной промышленной индустрией, крупнейшими научными, медицинскими, культурными, спортивными центрами. Средний Урал решает сложные задачи, среди которых – комплексная модернизация производственных мощностей, формирование инновационной экономики, сохранение социальных гарантий».

Исполняющий обязанности председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов в обращении, размещенном на сайте мэрии, отметил, что регион обладает уникальной историей и богатым культурным наследием: «За эти годы Свердловская область в целом и Екатеринбург в частности внесли большой вклад в развитие экономики Российской Федерации. Мы показываем успехи в промышленности, культуре, науке и образовании. И наша задача – не только сохранить достижения, но и преумножить их. Мы помним, что любой успех – прежде всего заслуга граждан, которые здесь живут и работают. В нашем городе это талантливые люди с сильным уральским характером, которые никогда не боялись сложностей и твёрдо шли к поставленной цели. Екатеринбургская городская дума всегда будет стоять на страже интересов своих граждан.

В этот день желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и успеха в делах. Пусть Свердловская область укрепит свои позиции среди передовых регионов страны!».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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