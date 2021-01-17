Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 65 тысяч

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 395 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 65202 человека.
За последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировано 16 летальных исходов. Всего с начала пандемии вирус унес 1804 жизни.
Екатеринбург, Марина Симбирятина
Екатеринбург. Другие новости 17.01.21
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