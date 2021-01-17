Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 65 тысяч

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 395 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 65202 человека.

За последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировано 16 летальных исходов. Всего с начала пандемии вирус унес 1804 жизни.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 17.01.21

На водителя, повредившего газопровод, завели дело. Подробности аварии. / Свердловской области исполнилось 87 лет. / Двое детей пострадали в аварии в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»