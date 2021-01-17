«Автомобилист» на домашнем льду обыграл звездный «Авангард» (ФОТО)

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд. Сегодня на домашнем льду в Екатеринбурге подопечные Билла Питерса уверенно одолели омский «Авангард» со счетом 4:1.

Обе команды начали игру осторожно, дожидаясь ошибки соперника. В итоге первым отличился «Авангард» – незадолго до перерыва Корбейн Найт прострелил на пятак, где шайбу в ворота переправил Клим Костин. Но уже во второй двадцатиминутке «Автомобилист» перехватил инициативу и после затяжной атаки в зоне соперника добился успеха на 27-й минуте благодаря точному броску Питера Холланда. В самом начале третьего периода игрок «Авангарда» нарушил правила и отправился на две минуты в штрафной бокс. Екатеринбуржцы долго разыгрывали большинство, но в итоге забили гол уже в равенстве – отметился Александр Протапович, этот гол стал для него дебютным в составе «Автомобилиста». На 46-й минуте Анатолий Голышев с передачи Павла Дацюка и Захара Арзамасцева увеличил отрыв своей команды – на табло горел счет 3:1. В последнем отрезке матча «Авангард» поменял вратаря на шестого полевого игрока, и уже в пустые ворота омичей четвертый гол забросил Корбиниан Хольцер.





Итоги победного матча подвел главный тренер «Автомобилиста» Билл Питер: «Сегодня было очень хорошее испытание для нашей команды. Я рад за ребят, рад за Протаповича, который проделал серьезную работу на тренировках, и наконец-то ему это воздалось. Он хорошо поработал на пятаке и подкараулил шайбу. Вообще, мне кажется, сегодня их звено с Обидиным и Хрипуновым выдало лучшую игру в этом сезоне. Они молодцы, проделали отличную работу. Я рад за Хольцера, который, как всегда, был хорош и надежен в защите, но при этом сегодня смог забить гол в пустые ворота. У Захара Арзамасцева не очень задалось начало сезона, он получил неприятную травму, которая его надолго выбила его из строя. Но после возвращения он показывает потрясающий уровень, молодец. Я рад за нашу команду».

Защитник Корбиниан Хольцер также отметил, что считает третий период «Автомобилиста» в сегодняшним матче одним из лучших в сезоне. «Мы очень хорошо играли в защите, не позволили сопернику ничего сделать, при этом сами забросили две шайбы. Я бы отметил [вратаря] Якуба [Коваржа], который сделал несколько потрясающих сейвов, оставил нас в игре и придал эмоций. Это была отличная игра», – сказал немецкий легионер екатеринбургского клуба.

Также он прокомментировал дисциплинированную игру «Автомобилиста». «В последних матчах мы намного меньше удаляемся и стали лучше кататься. Я имею в виду, что когда чувствуешь свежесть в ногах, тебе не приходится постоянно догонять соперника, бить его по рукам, по клюшке, цепляться. Сегодня мы старались играть строже. Потому что нельзя такому сопернику, как «Авангард» давать возможность играть в большинстве «пять на четыре». У них есть Ковальчук, которому достаточно всего одного момента, он может броском с ходу поразить ворота. Но сегодня мы дали ему только один шанс, и это очень хорошо, что не позволили разыграться такому игроку. Тяжело сдерживать нападение соперника, когда ты несколько раз подряд удаляешься, потому что накапливается усталость. Я рад, что мы убираем ненужные удаления из нашей игры», – отметил Хольцер.

Впереди у «Автомобилиста» еще четыре домашних матча. Соперниками екатеринбуржцев станут петербургский СКА, «Северсталь» из Череповца, магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции, но отставание от второй строчки составляет всего 3 очка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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