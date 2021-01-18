Екатеринбуржец украл в парке дрова и сжег беседку (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга установила личность и задержала 38-летнего мужчину, который умышленно сжег беседку в парке в микрорайоне Академическом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, администрация парка обратилась с заявлением еще 12 декабря: посетитель сжег одну беседку и пытался поджечь остальные, а потом сбежал. Ущерб имуществу парка составил порядка 200 тысяч рублей. Кроме того, реальной опасности подвергся персонал и другие посетители парка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 12 декабря подозреваемый арендовал один из домиков на пять часов. Все это время он жарил шашлыки и пил алкоголь. В какой-то момент мужчина попытался взять со склада охапку дров, не заплатив за них. Однако сотрудник охраны заметил это и заставил вернуть имущество.

Вероятно, это задело нетрезвого посетителя. В отместку он предпринял несколько попыток поджечь различные деревянные строения, уронив находящиеся в них печи и разбросав угли. Наконец, его старания увенчались успехом. Убедившись, что здание разгорелось, злоумышленник сбежал. К счастью, в ходе инцидента никто из людей не пострадал.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК Российской Федерации «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

В центре Екатеринбурга появились плакаты в поддержку Навального (ФОТО). / 18 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» на домашнем льду обыграл звездный «Авангард» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»