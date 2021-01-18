Из-за закрытия улицы Шаумяна автобусы на месяц изменят маршрут

В Екатеринбурге до 16 февраля закрывается движение по улице Шаумяна в районе дома № 73. Автобусы № 05 и 38 временно скорректируют маршрут, часть остановок отменяется.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, транспорт до 16 февраля направят в объезд по улицам Волгоградской, Громова, Амундсена и Ясной. Для автобуса № 5 отменяются остановки «Медгородок», «ТЦ «Буревестник», «Ясная», «Чкалова», «Хасановская», «Шаумяна», вместо них вводятся другие. Автобус № 38 пойдет по Ясной, Бардина и Амундсена, отменяются остановки «Ясная» (в прямом направлении), «Чкалова», «Хасановская» (в оба направления).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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