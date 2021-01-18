В Заречном эвакуировали школу из-за угрозы минирования

Сегодня утром в городе Заречном из-за угрозы минирования была эвакуирована школа № 1. Администрация учебного заведения приняла решение отпустить учеников по домам.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал «Новому Дню», что прокомментирует ситуацию после того, как проверочные мероприятия будут закончены.

Жители Заречного в паблике местного телеканала «Белка» пишут, что надо ужесточить наказание за заведомо ложное сообщение о минировании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

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