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Понедельник, 18 января 2021, 09:32 мск

Новости Екатеринбург

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В Заречном эвакуировали школу из-за угрозы минирования

Сегодня утром в городе Заречном из-за угрозы минирования была эвакуирована школа № 1. Администрация учебного заведения приняла решение отпустить учеников по домам.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал «Новому Дню», что прокомментирует ситуацию после того, как проверочные мероприятия будут закончены.

Жители Заречного в паблике местного телеканала «Белка» пишут, что надо ужесточить наказание за заведомо ложное сообщение о минировании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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