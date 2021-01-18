В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом, из-за которой Академический встал в глухую пробку

Сегодня утром на выезде из Академического скопился трехкилометровый затор – машины стояли от начала улицы Вильгельма де Геннина до пересечения Бардина и Серафимы Дерябиной.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла в 7:10, напротив дома № 51 по улицы Серафимы Дерябиной, то есть практически сразу после развязки. По предварительной информации, водитель «Киа Рио» проехал на красный и сбил мужчину. Пешеход госпитализирован с сотрясением головного мозга. Началось дознание по факту ДТП, точные причины и обстоятельства выясняются.

Между тем, из-за этой аварии в утренний час пик образовалась пробка, в которой водители теряли около часа времени. Движение нормализовалось только после 10 часов утра.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

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