Коронавирусная статистика в Свердловской области: 390 заболевших, 17 смертей

В Свердловской области за прошедшие сутки подтвердились 390 новых случая коронавируса. С начала пандемии заболели 65592 человека.

По данным информационного центра по мониторингу, за сутки от вируса умерли 17 человек, всего скончались от инфекции 1821 человек.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

Мэр Среднеуральска уходит в отставку. / В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом, из-за которой Академический встал в глухую пробку. / Орлов заменил руководителя аппарата мэрии Ковальчика на своего человека из правительства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»