Куйвашев подписал очередной антиковидный указ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной указ, посвященный борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб, губернатор снова продлил срок самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на этот раз – до 1 февраля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

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