УФАС поймало мэрию Невьянска на ограничении конкуренции

Свердловское управление ФАС России выдало предупреждение администрации Невьянского городского округа: чиновники не провели конкурс по отбору подрядчиков на оказание муниципальных услуг, а сразу заключили два соглашения с МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа».

Учреждению достались и организация освещения улиц и капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог; и уборка территории и аналогичная деятельность; и организация благоустройства и озеленения. На эти цели МБУ получит субсидии.

В пресс-службе УФАС сообщили, что право выполнять для города такие работы имеют любые хозяйствующие субъекты, которые отвечают требованиям законодательства и осуществляют соответствующий вид деятельности. Поэтому применение норм законодательства РФ о контрактной системе является обязательным. По закону любое заинтересованное лицо имеет возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Таким образом, мэрия нарушила закон о защите конкуренции.

В своем предупреждении Свердловское УФАС требует от мэрии отменить муниципальное задание, выданное МБУ, а также прекратить действия заключенных соглашений о предоставлении субсидий. Это должно быть сделано до 8 февраля.

Невьянск, Елена Владимирова

Невьянск. Другие новости 18.01.21

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