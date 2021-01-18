Бегунов прокомментировал скандальный твит: «Задрали уже с утра»

Вчера вечером в твиттер-аккаунте сооснователя и участника группы «Чайф» Владимира Бегунова появился пост: «Ну что там во Внуково, – прилетело ли это чмо? ;)», приуроченный к возвращению политика Алексея Навального из Германии в Россию.

«Новый День» дозвонился до музыканта. Бегунов ответил, что уже давно не может зайти к себе на страницу: «Господи, да что же это такое с утра делается? Я понятия не имею, что у меня в твиттере делается. Я туда зайти не могу черт-те сколько. Понятия не имею. Задрали уже с утра».

Добавим, что сейчас аккаунт удален.

Екатеринбург, Анна Темрук

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