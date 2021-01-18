На Среднем Урале повысился уровень коррупции и увеличилось число краж

Прокуратура Свердловской области представила статистику состояния преступности в регионе за 2020 год. Всего в области было зарегистрировано около 58,5 тысяч преступлений. Из них 52 474 преступления совершены в городах и поселках городского типа, а 6009 – в сельской местности.

Как сообщили в областной прокуратуре, к категории небольшой тяжести относится 49,3 процента преступлений, что на 1 процент меньше, чем в прошлом году, а 22,6 процента являются тяжкими или особо тяжкими, что, наоборот, на 11,7 процента больше, чем в 2019 году.

«В результате преступных посягательств погибло 587 человек, здоровью 880 лиц причинен тяжкий вред. В сравнении с прошлым годом на 10,6 процентов возросло количество случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – 8 процентов, тяжкого вреда здоровью – 0,3 процента, убийств и покушений на убийство на 0,4 процента», – отметили в ведомстве.

Также в облпрокуратуре подчеркнули, что в регионе увеличилось число преступлений экономической и коррупционной направленности (1,8% и 8,1%), а также преступлений с использованием банковских карт, телефонов и интернета (56,4%). Более половины всех зарегистрированных деяний (56,5%) составляют кражи.

А вот количество преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» снизилось на 105 до 97, и с 412 до 222 соответственно.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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