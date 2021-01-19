«УГМК-Застройщик» вошел в число лучших девелоперов России

Компания «УГМК-Застройщик» вошла в тройку лучших девелоперов страны с самыми высокими потребительскими качествами объектов, заняв 2 место по данным рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ. За месяц компания улучшила позицию в рейтинге сразу на 7 пунктов: по данным на 1 декабря 2020 она занимала 9-е место.

При этом «УГМК-Застройщик» остается лидером аналогичного ТОП-листа по Свердловской области. Его объекты также регулярно получают высокие оценки экспертов отрасли. Так, ЖК бизнес и элит класса «Макаровский» в центре Екатеринбурга, по данным «ЕРЗ.РФ» в январе 2021 года сохранил статус лучшей жилой новостройки в России и в Свердловской области, ЖК бизнес-класса «Нагорный» – в ТОП-5, а жилой район «Изумрудный бор» – в ТОП-20 региональных новостроек, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе застройщика.

«Для того, чтобы сделать жизнь покупателей счастливее и комфортнее, мы не только постоянно улучшаем сами продукты, но и создали стандарты девелопмента, на которые всегда ориентируемся. Это определенные локации, внимание к материалам, архитектуре, эстетике и атмосфере, создание полноценной инфраструктуры, особое отношение к благоустройству дворовой территории, качеству постпродажного сервиса через свою управляющую компанию – важна каждая деталь. Мы стремимся к тому, чтобы все наши жилые проекты отвечали всем запросам современного покупателя. Мы вводим новые дома, которые также высоко оцениваются и экспертами, и потребителями», – отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Напомним также, что компания «УГМК-Застройщик» входит в ТОП-5 застройщиков Свердловской области с самыми большими объемами введенного жилья (более 34 000 м2 с начала 2020г.) и в ТОП-20 застройщиков региона по текущим объемам строительства – в настоящее время компания возводит более 73 000 м2 новых жилых площадей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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